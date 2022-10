Trek a dévoilé, aujourd’hui, le tout nouveau Domane+ SLR, un vélo de route électrique léger, puisqu’il qui pèse 11,75kg pour la version Domane+ SLR 9.

Trek a dévoilé le nouveau Domane+ SLR. L’objectif avec ce vélo était de produire une machine qui n’a ni l’apparence, ni le bruit, ni la forme, ni la sensation d’un vélo électrique. Ce vélo a été pensé pour que vous ayez l’impression de rouler sur un vrai vélo de route tout en bénéficiant d’un coup de pouce subtil et puissant à la fois quand vous en avez besoin.

Ce Domane+ SLR est équipé d’un cadre en carbone 800 Series OCLV et d’un moteur silencieux TQ-HPR50 produisant 50 Nm de couple et 250 watt maximum en continu avec un pic allant à 300 watts associé à une batterie TQ 360Wh (qui ne pèse que 1 835 g). Ce moteur pèse 1 800 g, le HPR50 est plus léger de 1 100 g que les autres transmissions haute puissance.

Batterie 360W/h

Conçu pour la distance, le Trek Domane+ SLR dispose d’une batterie de 360 watts/heure qui vous permet de parcourir environ 96 km en mode Eco (ou environ 145 km avec la batterie supplémentaire Range Extender de 160 watts/heure, disponible en option). Et vous pouvez rouler encore plus loin en personnalisant l’assistance électrique dans l’application Trek Central. Le facteur Q est proche de celui d’un vélo de route standard. Les boutons de contrôle de mode sont intuitifs et positionnées sur les cocottes. Un écran de contrôle est disposé sur le top tube.

Le cadre en carbone OCLV et l’IsoSpeed arrière absorbent les aspérités de la route et le dégagement de pneus allant jusqu’à 40mm permettent de monter des pneus adaptés au gravel.

Géométrie du Domane+ SLR

Les différents montages et prix du Domane+ SLR

Toutes les versions du Domane+ SLR utilisent un équipement de base identique.

Les modèles ETAP sont destinés au gravel avec des pneus de section 40mm et un groupe Sram XPLR. Trek a cependant pris la décision de conserver les mêmes roues.

Pédalier : Praxis Carbone

: Praxis Carbone Tige de Selle : Domane carbon seatpost, KVF2 shaping

: Domane carbon seatpost, KVF2 shaping Selle : Bontrager P3 Elite, short nose

: Bontrager P3 Elite, short nose Potenc e : Bontrager RCS Pro, 7 degree

e : Bontrager RCS Pro, 7 degree Cintre : Bontrager Pro IsoCore VR-SF

Domane+ SLR 6

Roues : Bontrager Aeolus Pro 37

: Bontrager Aeolus Pro 37 Pneus : Bontrager R3 Hard-Case Lite, Tubeless Ready, 120 tpi, 700x32c

: Bontrager R3 Hard-Case Lite, Tubeless Ready, 120 tpi, 700x32c Groupe : Shimano 105 R7170 Di2, 12 speed

: Shimano 105 R7170 Di2, 12 speed Prix : 8 999€

: 8 999€ Poids (Taille 56) : 12,40kg

Domane+ SLR 6 eTap

Roues : Bontrager Aeolus Pro 3V

: Bontrager Aeolus Pro 3V Pneus : Bontrager GR1 Team Issue, Tubeless Ready, 120 tpi, 700x40c

: Bontrager GR1 Team Issue, Tubeless Ready, 120 tpi, 700x40c Groupe : SRAM Rival eTap AXS, 12 speed – XPLR

: SRAM Rival eTap AXS, 12 speed – XPLR Prix : 9 999€

: 9 999€ Poids (Taille 56): 12,60kg

Domane+ SLR 7

Roues : Bontrager Aeolus Pro 37

: Bontrager Aeolus Pro 37 Pneus : Bontrager R3 Hard-Case Lite, Tubeless Ready, 120 tpi, 700x32c

: Bontrager R3 Hard-Case Lite, Tubeless Ready, 120 tpi, 700x32c Groupe : Shimano Ultegra R8170 Di2, 12 speed

: Shimano Ultegra R8170 Di2, 12 speed Prix : 10 599€

: 10 599€ Poids (Taille 56) : 12,20kg

Domane+ SLR 7 eTap

Roues : Bontrager Aeolus Pro 3V

: Bontrager Aeolus Pro 3V Pneus : Bontrager GR1 Team Issue, Tubeless Ready, 120 tpi, 700x40c

: Bontrager GR1 Team Issue, Tubeless Ready, 120 tpi, 700x40c Groupe : SRAM Force eTap AXS, 12 speed – XPLR

: SRAM Force eTap AXS, 12 speed – XPLR Prix : 10 999€

: 10 999€ Poids (Taille 56) : 12,50kg

Domane+ SLR 9

Roues : Bontrager Aeolus RSL 37

: Bontrager Aeolus RSL 37 Pneus : Bontrager R3 Hard-Case Lite, Tubeless Ready, 120 tpi, 700x32c

: Bontrager R3 Hard-Case Lite, Tubeless Ready, 120 tpi, 700x32c Groupe : Shimano Dura-Ace R9270 Di2, 12 speed

: Shimano Dura-Ace R9270 Di2, 12 speed Prix : 13 999€

: 13 999€ Poids (Taille 56) : 11,75kg

Domane+ SLR 9 eTap