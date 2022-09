Ce jeudi, Trek a lancé ses tout nouveaux vélos de route, le Domane SL et le SLR. Deux modèles polyvalents et à la pointe de la performance.

Le fabricant de vélo américain Trek vient de présenter, ce jeudi, les nouveaux Domane SL et SLR. Il s’agit de la quatrième génération du Domane. Plus léger que ses prédécesseurs, le nouveau Domane est taillé pour la performance sans renier son tempérament de vélo d’endurance.

Trek Domane 2023 : 300 grammes de moins

La nouvelle technologie et le nouveau design du cadre ont permis de gagner 300 grammes par rapport aux générations précédentes. Pour optimiser le poids du vélo, les cadres du Domane SL et SLR ont été retravaillés. Les deux modèles ont également bénéficié de l’amélioration de la technologie Isospeed qui pour rappel maintient la forme spécifique en diamant du cadre, mais vient dissocier le tube de selle du tube horizontal. Cela a pour effet de permettre au tube de selle de fléchir selon les contraintes de la route. Cela donne un vélo qui bouge avec la route tout en préservant les sensations et l’efficacité du design traditionnel de vélo. La nouvelle version est plus légère et absorbe mieux les chocs pour plus de confort.

Le Trek domane entre confort et performance pour un vélo polyvalent

Chez Trek la volonté de conserver un ADN de vélo polyvalent, se traduit par un dégagement assez large aux bases arrières. Le nouveau Domane permet d’accueillir des pneus allant jusqu’à 38 mm. Il est donc même possible de monter des pneumatiques destinés à la pratique du Gravel. Avec la technologie Isospeed qui absorbe mieux les chocs et une géométrie de cadre taillé pour l’endurance, le nouveau Domane promet, sur le papier, toujours plus de confort et de polyvalence. Le cadre est aussi doté d’un rangement interne dans le tube diagonal. Plusieurs fixations sont par ailleurs prévues sur le tube horizontal pour y fixer une sacoche.

Kit cadre disponible avec le Domane Race Shop Limited (RSL)

Le nouveau Domane est aussi disponible en kit cadre Race Shop Limited (RSL). Ce kit met l’accent sur la performance et la compétition au détriment du confort et de la polyvalence. Le cadre est plus agressif, sans fixations pour une sacoche et le dégagement pour les pneus est plus faible (35 mm) pour optimiser le poids. C’est le kit cadre avec lequel Elisa Longo Borghini a remporté Paris-Roubaix en avril dernier.

Les prix des nouveaux Trek Domane 2023