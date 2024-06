À partir du 11 juin, une nouvelle extension de Zwift sera disponible avec huit nouveaux circuits à découvrir sur Watopia et une nouvelle ascension : The Grade.

Le vent du changement s’apprête à souffler sur les Iles de Watopia. La semaine prochaine, Zwift, la plateforme mondiale de fitness en ligne pour les cyclistes, les coureurs et les triathlètes, dévoilera une toute nouvelle extension pour sa carte historique. Situées à l’ouest de la côte sud de Watopia, ces 8 nouvelles routes permettront de grimper les rues colorées de Ciudad de La Cumbre via The Grade jusqu’à l’arrière de l’Epic KOM. Une ascension pensée pour faire office de test FTP en conditions réelles !

The Grade a été conçu comme un véritable défi en matière de dénivelé, ce qui se constate rapidement en s’approchant du début de l’ascension. La première section monte tout droit, sans virage ni répit jusqu’à mi-parcours. C’est le segment le plus raide de l’ascension. À la fin du segment, les zwifteurs auront le choix entre tourner à l’embranchement pour redescendre vers la côte, ou continuer à grimper jusqu’au sommet vers les routes tortueuses de l’Epic KOM.

The Grade, le segment idéal pour les tests FTP

La FTP (Functional Threshold Power) des Zwifteurs apparaitra au moment où ils franchissent la ligne d’arrivée. Traditionnellement, les tests FTP sont des exercices décourageants et donc redoutés par de nombreux cyclistes. Le Grade vise à faciliter et à rendre plus accessible le calcul de cette valeur en intégrant un test en situation. Pour maintenir la cadence, les Zwifteurs verront leurs watts moyens s’afficher à l’écran au fur et à mesure qu’ils grimpent la côte. De plus, l’ascension est divisée en 10 segments, le temps de chaque segment étant visible sur un HUD unique – similaire à celui de l’Alpe du Zwift.

Le nouveau test a été créé à partir des données collectées sur plus de 700 000 tests FTP effectués sur Zwift. L’analyse de ces données et de la courbe de puissance critique correspondante a permis à Zwift de travailler un système en mesure de calculer la FTP pour tout temps d’exécution supérieur à 8 minutes. Si un nouveau PR est établi, les Zwifteurs verront leur nouvelle FTP s’afficher sur des panneaux numériques sur la route, des confettis apparaître et une notification FTP à la fin de l’activité. Les scores seront toujours visibles en haut de la montée, mais seuls les nouveaux PR établiront une nouvelle FTP

Les huit nouveaux circuits de Watopia :

Oh Hill No , 7.8km avec 306m de dénivelé positif – la voie la plus directe vers The Grade

, 7.8km avec 306m de dénivelé positif – la voie la plus directe vers The Grade Coastal Crown Loop , 15km avec 185m de dénivelé positif

, 15km avec 185m de dénivelé positif Glyph Heights , 25km avec 537m de dénivelé positif

, 25km avec 537m de dénivelé positif Mayan Mash , 34km avec 755m de dénivelé positif

, 34km avec 755m de dénivelé positif Tide and Temples , 36km avec 459m de dénivelé positif

, 36km avec 459m de dénivelé positif Peak Performance , 45km avec 725m de dénivelé positif

, 45km avec 725m de dénivelé positif Snowman , 44km avec 577m de dénivelé positif

, 44km avec 577m de dénivelé positif Elevation Evaluation, 44km avec 1493m de dénivelé positif

Les Zwifteurs pourront explorer les nouvelles routes dès que leur jeu sera mis à jour avec la version 1.64. Celle-ci sera déployée à partir du 11 juin. Il n’y aura pas de restrictions lors des événements programmés sur l’extension Watopia Climb, y compris la mission mensuelle, ou lors des événements de club. Afin d’utiliser les sorties libres ou les Meetups, les routes de Watopia Climb Expansion seront verrouillées pour les utilisateurs de niveau supérieur à 10.