Publié le 01/11/2020 21:19

Retrouver le parcours du prochain Tour de France, un condensé en Bretagne, deux chronos, des étapes de plaine, de la montagne dans les Alpes et les Pyrénées.

Terminé il y a seulement un peu plus d’un mois, le Tour de France 2020 a été un grand succès malgré le contexte sanitaire. De très nombreux jours en jaune, le Slovène Primoz Roglic (Jumbo Visma) a finalement dû céder son maillot à son jeune compatriote Tadej Pogacar, auteur d’un énorme contre-la-montre final. Cap sur 2021, avec le grand départ qui sera donné le 26 Juin prochain. On retrouve un parcours « traditionnel » avec deux contres-la-montre, une première semaine taillée pour les sprinteurs / puncheurs où il faut éviter les pièges, et de la montagne dans les Alpes et les Pyrénées avant les journées de repos.

Bretagne, terre de cycliste

Caleb Ewan au sprint | © TDF

Pas moi de quatre étapes se dérouleront en région Bretagne, dont le grand départ de Brest avec deux journées pour sprinteurs, avec une arrivée à Mur de Bretagne notamment. Les deux dernières journées bretonnes seront réservées aux sprinteurs avec des étapes relativement courtes, de 152km et 182km.

CLM, plus longue étape depuis 2000, les Alpes

Alaphilippe vainqueur au Grand Bornand | © TDF

Dès la 5ème étape, les coureurs devront parcourir un contre-la-montre individuel de 27km, il permettra sans doute de modifier le classement général. Après la plus longue étape depuis le Tour 2000, avec ses 248 kilomètres entre Vierzon et Le Creusot, place à deux jours de montagne. Le Col de Romme, Col de la Colombière, Col des Saisies, Cormet de Roselend ou encore la montée vers Tignes seront au programme. Tant de cols qui ont été gravis ces deux dernières saisons, le spectacle est assuré !

Après la première journée de repos en altitude, cap sur la Vallée du Rhône : étapes pour sprinteurs et une spéciale grimpeurs avec deux ascensions du Mont-Ventoux, par deux versants différents, mais l’arrivée ne sera pas jugée au sommet puisqu’il faudra redescendre à Malaucène.

Double ascension du Ventoux | © TDF

Un gros morceau dans les Pyrénnés

La première journée pyrénéenne entre Carcassonne et Quillan sera ouverte et les baroudeurs pourront saisir leur opportunité. Le lendemain, une arrivée en Andorre avec un passage à 2408 mètres d’altitude au Port d’Envalira, qui sera très certainement décisive pour le général.

Repos bis en montagne avant les traditionnels trois dernières journées pour les grimpeurs. Les étapes 17 et 18 seront importantes avec sur l’une un enchaînement de trois cols dans le final dont l’arrivée au Col du Portet, et sur l’autre le passage au Tourmalet et la montée vers Luz Ardiden.

Sprint, chrono, sprint

La carte du Tour 2021 | © TDF

C’est la dernière ligne droite du Tour, après avoir franchi les Pyrénées les sprinteurs auront une carte à saisir à Libourne après 203 kilomètres. Les rebondissements jusqu’au dernier moment ont plu alors rebelote, un nouveau contre-la-montre individuel de 31 kilomètres permettra de définir le futur vainqueur ! 58 kilomètres de contre-la-montre sont prévus, alors que la moyenne de ses dernières années est autour de 35 kilomètres. Un effort sur le chrono a été fait, une bonne chose pour cette discipline exigeante où le coureur est livré à lui-même.

Les Champs comme finish

Le peloton sur les Champs | © Tour de France

On ne change pas les bonnes habitudes, 112 kilomètres pour finir en beauté sur les Champs Elysées. Chaque sprinteur rêve de s’imposer sur cette si belle avenue, mais avant ça, il faut avaler de nombreux mètres de dénivelé positif.

Par Maëlle Grossetête