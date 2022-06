Ce week-end avait lieu l’Unbound Gravel dans le Kansas aux États-Unis. C’est l’un des plus grands évènements Gravel au monde. Retour sur l’Unbound Gravel.

Créé en 2006, l’Unbound Gravel est vite devenu un incontournable pour les fans de chemins empierrés du monde entier. L’année de sa création, un seul parcours de 200 miles (320 kilomètres) était proposé. L’idée était avant tout de créer un défi Gravel d’ultra-endurance. Cette année, 6 parcours étaient au programme :

XL / 350 Miles (560 km)

200 (320 km)

100 (160 km)

50 (80 km)

25 (40 km)

Junior/ 25 Miles (40 km)

Ivar Slik remporte l’Unbound Gravel 200

C’est l’épreuve phare de l’Unbound Gravel. Lors de la création de l’évènement en 2006, la course de 200 miles (320 km) était la seule au programme. Cette année, c’est Ivar Slik qui s’est imposé lors de l’Unbound Gravel 200. Le Néerlandais devance Keegan Swenson et Ian Boswell. Laurens Ten Dam, l’ancien cycliste professionnel, termine lui 4ème de l’épreuve. L’ancien coureur de la Trek-Segafredo Peter Stetina prend lui la 8ème place.

Chez les femmes, c’est Sofia Gomez qui a remporté l’épreuve en solitaire. Elle devance la tenante du titre Lauren De Crescenzo et Emily Newsom.

Peter Sagan 63ème de l’Unbound 100

Résultats Unbound Gravel 100 : Sur le parcours de 100 Miles, c’est Ethan Overson qui s’est imposé en 5:01:01″ de course. Il devance Canyon Emmot et Ben Delaney. Derrière, Peter Sagan a pris la 63ème position de la course. Chez les femmes, c’est Marisa Boaz qui a remporté l’épreuve en 5:23:16″ devant Marije Bemis et Jess Cerra.

Résultats Unbound Gravel XL : Sur le plus grand parcours (560 km), c’est William Harrison qui a remporté l’épreuve après plus de 20 heures d’effort. Il devance Harrison was Marius Karteusch et Ernie Lechuga. Chez les femmes, c’est Cynthia Frazier qui a levé les bras après plus de 22 heures d’effort. Scotti Lechuga et Andrea Dvorak complètent le podium.