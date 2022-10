Ce week-end a lieu la première édition des championnats du monde Gravel. Plusieurs stars du peloton seront au départ comme Mathieu Van der Poel ou Pauline Ferrand-Prévot.

À mi-chemin entre la route et le VTT, le Gravel se pratique souvent sur des routes non goudronnées (chemins, graviers, pavés,…). Depuis plusieurs années maintenant, cette discipline ne cesse de prendre de l’ampleur. En témoignent les nouveaux vélos et accessoires qui émergent sur le marché. C’est donc tout naturellement que l’UCI a lancé les premiers mondiaux, amateurs et élites consacrés au Gravel. Les compétitions auront lieu ce samedi 8 et ce dimanche 9 octobre, dans la Vénétie, au nord-est de l’Italie.

Les femmes s’élanceront le samedi pour 140 km de course. Quant aux hommes, la catégorie élite devra parcourir 194 km. Pour la première édition de ces championnats, plusieurs stars du peloton ont répondu présent. Pauline Ferrand-Prévot et Mathieu Van der Poel seront notamment au départ de la course. Les meilleurs cyclistes amateurs, qualifiés à l’issue des 11 étapes des UCI Gravel Series, se mêleront à la lutte avec les professionnels.

Historic weekend of racing ahead 💥 Check out the preview ahead of the 2022 UCI Gravel World Championships 🌈#Veneto2022 — UCI (@UCI_cycling) October 7, 2022

Le programme des championnats du monde Gravel

Samedi 8 octobre

12 h 00 – Femmes élites 12 h 15 – Hommes 50+ 12 h 20 – Groupes d’âges Femmes Dimanche 9 octobre 11 h 00 – Hommes élites 11 h 10 – Hommes 19-34 & 35-39 11 h 15 – Hommes 40-44 & 45-49

Le parcours des championnats du monde Gravel

Le parcours de l’épreuve Femmes de 166,6 km

La course s’élance de Vicenza et se termine à proximité de Cittadella. Les participantes ont 2 difficultés mineures dans les vingt premiers kilomètres en quittant la ville. La majorité du parcours suit la rivière Bacchiglione jusqu’à Padoue puis la rivière Brenta jusqu’à Cittadella où sera jugée l’arrivée. La distance totale est de 140 km avec 700 m de dénivelé. La course comporte 32 % de routes non goudronnées, 24 % de gravier dur, 1 % de pavés, 10 % de surface dure et 31 % d’asphalte.

Le parcours de l’épreuve Hommes de 194,1 km

Les hommes emprunteront le même parcours que celui des femmes. Après un premier passage sur la ligne d’arrivée, ils auront deux autres tours de 25 km à effectuer. La distance totale est de 194 km avec 800 m de dénivelé. La course comporte 36 % de routes non goudronnées, 18 % de gravier dur, 1 % de pavés, 17 % de surface dure et 27 % d’asphalte.

Les principaux engagés aux championnats du monde Gravel 2022

Pauline Ferrand-Prévot

Mathieu Van der Poel

Peter Sagan

Alban Lakata

Greg Van Avermaet

Alexey Lutsenko

Gianni Vermeersch

Yevgeniy Fedorov

Magnus Cort Nielsen

Zdeněk Štybar

Davide Ballerini

Daniel Oss

Lilian Calmejane

Alessandro De Marchi

Carlos Verona

Nathan Haas

Réaction de Mathieu Van der Poel au sujet des mondiaux de Gravel UCI :

« Je me suis entraîné sur le vélo gravel pour la première fois aujourd’hui et c’est comme quelque chose entre la course sur route et le cyclo-cross. L’adaptation sur vélo n’était pas si mal. C’est surtout amusant d’être là. Nous ferons évidemment de notre mieux pour obtenir le meilleur résultat possible ».

Comment suivre les championnats du monde Gravel à la TV ?

Les meilleurs moments de la course élite hommes seront rediffusés samedi 15 octobre à 15 h 00 sur Eurosport 1.