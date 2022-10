Avec une semelle extérieure en carbone très rigide, le modèle RX801 est efficace pour les efforts intenses sur le vélo. Alliant les meilleures caractéristiques de performance des chaussures de VTT et de route haut de gamme de Shimano, ce modèle offre un équilibre entre performance de pédalage et le confort à la marche. La RX801 est une chaussure destinée aux cyclistes en quête de performance lors des compétitions.

La nouveauté du modèle RX801 est l’introduction de demi-tailles, afin que davantage de cyclistes puissent profiter d’un ajustement confortable. Le nouveau serrage BOA Li2 à profil bas avec molette en caoutchouc offre des micro-ajustements rapides et précis afin que l’utilisateur puisse facilement ajuster son serrage. La technologie Shimano DYNALAST garantit un bon maintien du pied pour un pédalage plus efficace.

Avec un revers de cheville tricoté qui renforce la protection contre le sable, le gravier et les cailloux, la nouvelle chaussure de Gravel Rally RX801R est conçue pour les longues sorties d’endurance. La sur-chaussette extensible est conçue pour empêcher l’eau, la poussière et les débris de pénétrer dans la chaussure pour plus de confort et de concentration sur l’effort.