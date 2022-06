Shimano vient de présenter, ce mercredi, le tout nouveau groupe Shimano 105 R7100. Équipé du système électronique DI2, il dispose de 12 vitesses.

Pour les 40 ans du tout premier groupe Shimano 105, le groupe reçoit une évolution avec le changement de vitesse électronique Di2. Il dispose également d’une transmission 12 vitesses sans fil avec une utilisation simplifiée et une fiabilité accrue.

Créé en 2009, le « Digital Integrated Intelligence » (Di2) est le groupe électronique de la marque Shimano. Cette dernière version de la plateforme Shimano Di2 Un système Di2 entièrement repensé offrant un changement de vitesse rapide dans une conception de poste de pilotage sans fil. Tout cela a été fait sans aucun sacrifice pour des changements de vitesse rapides, précis et fiables. Avec un équilibre optimal entre confort, aérodynamisme et esthétique, le Shimano 105 offre une meilleure prise en main.

Le Shimano 105 Di2 utilise un système hybride, composé d’un poste de pilotage sans fil associé à une connexion filaire entre une seule batterie stockée dans le tube de selle et les dérailleurs. Et tout comme le DURA-ACE et l’ULTEGRA, la transmission Shimano 105 Di2 est personnalisable à l’aide de l’application E-TUBE PROJECT sur votre smartphone. Avec E-TUBE PROJECT, vous pouvez configurer votre transmission comme vous le souhaitez, ajuster la rapidité du changement de vitesse, sélectionner le nombre de vitesses changées par une simple action sur la commande, et utiliser la fonctionnalité de passage de vitesse synchronisée ou semi-synchronisée. Vous pouvez également connecter votre transmission avec la plupart des compteurs de cyclisme, notamment Garmin et Wahoo qui vous permettent de suivre la vitesse sélectionnée ou l’état de la batterie.

SHIMANO 105 Di2: une ergonomie redessinée

Les nouveaux leviers Dual-Control Shimano 105 offrent une ergonomie et un design inégalés suite aux retours des cyclistes professionnels. Les repose-mains sont surélevés et une nouvelle forme de levier améliorent le confort et le contrôle dans toutes les positions de pilotage. Le freinage est également optimisé grâce à un mouvement de levier plus souple, pour une plus grande douceur ou modulation des freins. Les nouvelles manettes fonctionnent avec une connexion sans fil exclusive Shimano qui offre une vitesse de traitement rapide et une faible consommation d’énergie. En utilisant une seule batterie rechargeable logée dans le cadre, la charge est simple et la batterie est protégée, ce qui garantit un changement de vitesse stable et fiable à tout moment.

Commandes ST-R7170

Connexion Di2 sans fil

Leviers Dual-Control 2×12 vitesses

Repose-main surélevé pour une ergonomie et un aérodynamisme amélioré

Décalage des palettes des commandes

Shimano 105 R7100, un groupe 12 vitesses

En passant à une cassette 12 vitesses, le groupe Shimano 105 R7100 offre un étagement fluide et progressif. Les options de cassettes sont 11-34 et 11-36, et des pédaliers 50-34 et 52-36 dents. Les nouveaux composants Shimano 105 Di2 sont rétrocompatibles avec les corps de roue libre 11 vitesses, ce qui signifie qu’ils peuvent être utilisés sur les roues Shimano 11 vitesses. Pédalier FC-R7100 Manivelles HOLLOWTECH II 2×12 vitesses Combinaisons possibles : 50-34 et 52-36 dents (disponible ultérieurement). Cassette CS-R7100 12 vitesses Départ 11 dents pour un étagement fluide Nouvel étagement 12 vitesses optimisé Compatible avec corps de roue libre 11 vitesses 11-34 dents Cassette CS-HG710-12 12 vitesses Départ 11 dents pour un étagement fluide Compatible avec corps de roue libre 11 vitesses 11-36 dents (disponible ultérieurement) Dérailleur arrière RD-R7150 Technologie SHIMANO SHADOW Connectivité D-FLY intégrée Technologie Di2 12 vitesses Compatible avec des cassettes 11-34 et 11-36 dents Dérailleur avant FD-R7150 Technologie Di2 12 vitesses Changement de plateaux rapide et précis

Un freinage plus efficace