Le Women’s Tour, prendra malheureusement une pause d’un an en 2023. En effet, en raison d’une combinaison de coûts d’exploitation en hausse d’environ 20% par rapport à la course de 2022 et d’une réduction du niveau de soutien commercial, il a été impossible de livrer l’événement proposé pour juin. Cette décision a été prise après une période de trois semaines de recherche de financement, qui comprenait un programme de financement participatif incroyablement populaire et soutenu avec enthousiasme par plus de 500 fans de la course.

Malgré le succès de la campagne de financement, il n’a pas été possible de rassembler les fonds nécessaires pour tenir la course cette année. Les organisateurs remercient chaleureusement tous ceux qui ont fait des dons pour leur loyauté indéfectible ainsi que pour tous les messages de soutien envoyés. Un processus de remboursement, supervisé par la plateforme GoFundMe, a été lancé pour les donateurs.

C’est une situation extrêmement décevante pour les parties prenantes qui devaient accueillir la course cette année et qui ont fait preuve d’un grand soutien et d’une grande compréhension tout au long de ce processus. Les organisateurs continueront à travailler avec eux pour explorer les opportunités de tenir des événements cyclistes de classe mondiale dans un avenir proche.

Le Women’s Tour, qui a été inauguré en 2014, a ouvert la voie dans la lutte pour l’égalité des genres dans le sport. La course a permis de rehausser les normes de bien-être des coureuses et d’augmenter les prix en argent tout en offrant une couverture TV, en ligne et médiatique garantie. La course a également une liste prestigieuse d’anciennes gagnantes, notamment Marianne Vos (2014), Elisa Longo Borghini (2022) et Lizzie Deigan, la favorite à domicile et la seule double gagnante de la course à ce jour (2016 et 2019).

En plus de générer plus de 55 millions de livres sterling pour l’économie britannique, l’événement a présenté un partenariat inspirant avec Breast Cancer Now, a suscité l’enthousiasme des générations futures grâce à son programme de participation scolaire phare et a présenté le meilleur des villes, des villages et des campagnes britanniques à un public mondial.

Les organisateurs travaillent déjà sur les plans de l’édition de l’année prochaine, qui marquera le 10e anniversaire du premier Women’s Tour. Le pays de Galles accueillera le Grand Départ de l’événement pour la première fois dans le cadre d’un accord à long terme déjà en place avec le gouvernement gallois. Les partenaires commerciaux souhaitant participer à l’édition 2024 peuvent trouver plus d’informations sur womenstour.co.uk/partners/commercial-opportunities