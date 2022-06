Marc Madiot (Directeur sportif Groupama-FDJ) : « Nous allons partir avec un seul leader pour le classement général : David Gaudu. L’équipe est articulée autour de lui, et a été pensée pour lui. Il a su se mettre au service de Thibaut Pinot il y a quelques années, aujourd’hui on inverse les rôles. Thibaut sera l’ange gardien de David en montagne. Il n’y a aucune concurrence ou rivalité. Le but du jeu, c’est de partir à l’assaut du podium. »

Objectif podium pour Gaudu

On pouvait, à juste titre, se demander qui serait le leader de la Groupama-FDJ sur le prochain Tour de France. Les principaux intéressés, à commencer par Marc Madiot, ont levé le suspens et répondu à cette interrogation. Le Breton David Gaudu est annoncé comme le numéro 1, tandis que Thibaut Pinot devrait avoir un rôle d’équipier. L’objectif affiché pour Gaudu est de terminer sur le podium. Des ambitions qui peuvent paraître très, voire trop élevées, au vu de la concurrence. Sa meilleure performance sur un Grand Tour est une 8ème place sur la Vuelta 2020. Difficile d’imaginer Gaudu sur une des trois premières marches à Paris.

David Gaudu (Groupama – FDJ) : « Avec Thibaut, on a déjà énormément travaillé ensemble, dans un sens comme dans l’autre : ça va très bien se passer. L’équipe a fixé un objectif de podium. C’est élevé mais si on ne se fixe pas d’objectifs élevés, on n’avancera jamais. On fera les comptes à l’arrivée et sur le Tour, tout peut arriver. »

Equipier, un rôle qui convient à Pinot

De son côté, Thibaut Pinot se montre très satisfait de son rôle d’équipier. Après deux saisons sans victoires, où il était à la peine physiquement et mentalement, le Franc-comtois a renoué avec la gagne cette année. Victorieux sur une étape du Tour des Alpes et du Tour de Suisse, il présente une bonne forme avant la Grande Boucle. Plus vraiment à l’aise avec le rôle de leader, le coureur de la Groupama-FDJ sera au service de David Gaudu en montagne. Mais malgré son rôle de lieutenant, il cherchera à décrocher une victoire d’étape sur les routes du Tour.

Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) : « Un Tour de France réussi pour moi, ce serait un Tour de France sur lequel je m’épanouis au maximum. Avec le rôle que j’aurais auprès de David Gaudu, je sais que je vais prendre du plaisir. Si je peux aller chercher une étape, ce sera très bien. Si je peux aider David à monter sur le podium, ce sera encore mieux. »