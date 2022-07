176,3 km sont au programme de la première étape de montagne de ce Tour de France 2022. Les coureurs partiront de Tomblaine (Meurthe-et-Moselle), commune de 9 300 habitants et ville étape du Tour pour la 3ème fois. L’arrivée sera jugée au sommet de la Super Planche des Belles Filles (Haute-Saône) et de ses 7 km à 8,7 % de moyenne. La Super Planche se nomme ainsi du fait que le dernier km d’ascension n’est pas asphalté, et propose des passages à 24%. Pour ce qui est de la météo, le soleil fait son retour sur l’ensemble de l’étape. Les maximales seront de 25°, tandis que 20° sont attendues au sommet de la Planche des Belles Filles. Le vent viendra principalement de nord / nord-ouest, entre 10 à 15 km/h et avec des pointes à 30 km/h.

Distance : 176,3 km

Ascensions : 3

Points maillot à pois : 14 points

Points maillot vert : 50 points

Bonifications : 10 secondes

Départ fictif : 13h05

Départ réel : 13h15

Arrivée estimée : 17h29

Ouverture du village : 10h00

Départ de la caravane : 11h05

Arrivée estimée de la caravane : 15h43

Les coureurs à suivre

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates)

Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma)

Adam Yates (INEOS Grenadiers)

Aleksandr Vlasov (BORA – hansgrohe)

Primoz Roglic (Jumbo-Visma)

La diffusion TV de la 7ème étape du Tour de France 2022

L’étape est à suivre sur France 3 à partir de 12h55, puis France 2 à 15h00.

Eurosport propose aussi l’étape en intégralité.