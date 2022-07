La Suissesse Marlen Reusser (SD Worx) a remporté aujourd’hui la 4ème étape à Bar-sur-Aube en solitaire après être partie à 25km de l’arrivée. Le sprint pour la deuxième place a été remportée par Evita Muzic (FDJ-SUEZ-Futuroscope) qui se place devant Alena Amialiusik (CANYON//SRAM) et Veronica Ewers (EF Education-TIBCO-SVB). Le sprint du Peloton a été réglé par la porteuse du maillot jaune Marianne Vos (Jumbo Visma).

