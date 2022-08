Au départ de cette 2e étape de la 34e édition du Tour de l’Ain, 142,5 km étaient au programme. Quatre difficultés étaient répertoriées dont le passage deux fois en haut du Col de Portes et une arrivée après une dernière descente à Lagnieu. Guillaume Martin a produit son effort en sortant d’un petit groupe à 1,6 km de l’arrivée et n’a pas été repris. Son accélération est décisive : le Normand peut lever les bras, enfin. Guillaume Martin n’avait plus gagné depuis la Mercan’Tour Classic, l’an dernier, lui qui compte désormais 8 succès professionnels à son actif. Il devance le Danois Mattias Jensen (Trek Segafredo) et le Français Rudy Molard (Groupama-FDJ). Martin prend par la même occasion la position de leader au général.

Le classement du Tour de l’Ain 2022