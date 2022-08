Andreas Leknessund de l’équipe DSM a réalisé un exploit à jamais gravé dans sa mémoire, en remportant la dernière étape et le classement général de l’édition 2022 de l’Arctic Race of Norway. Le coureur norvégien s’est détaché du peloton à une centaine de kilomètres de l’arrivée et s’est montré le plus fort dans le circuit final de Trondheim, repoussant toutes les tentatives de ses poursuivants pour décrocher une victoire en solitaire. Cette prouesse lui permet de se hisser à la première place du classement général devant Hugo Houle (Israel-Premier Tech) et Nicola Conci (Alpecin-Deceuninck). C’est la première fois qu’un coureur norvégien triomphe dans cette épreuve depuis la victoire de Thor Hushovd lors de la première édition, en 2013. La Cofidis qui était en possession du maillot jaune depuis le début avec Axel Zingle et Victor Lafay se retrouve bredouille à la fin de cette journée avec Axel Zingle qui pointe à la 4ème place du génral à 14 » de Leknessund.

« Je me sentais assez mal hier, alors aujourd’hui nous avons convenu de voir comment les jambes réagissaient et nous avons attendu les tours locaux », a expliqué un Leknessund souriant. « Les attaques continuaient à venir dans le peloton cependant et en tant qu’équipe, nous avons décidé de tous participer aux mouvements et après un moment, les jambes se sont senties mieux et je suis parti avec trois gars. Au début, je ne pensais pas que ça irait jusqu’à la ligne mais mon objectif personnel était de faire un tour devant la foule et d’en profiter. Quand j’étais seul, j’ai mis les gaz à fond. Je ne pensais pas qu’elle resterait à l’écart jusqu’au dernier kilomètre en fait. Je me sentais assez fatigué et je m’attendais à ce que les gars arrivent très vite par derrière, surtout dans la montée qui était raide et difficile. Mes coéquipiers m’ont dit à la radio que tout le monde souffrait et cela m’a vraiment motivé. C’est vraiment bien après hier. C’est comme une course à domicile pour moi et c’est une course que je regarde depuis que je suis tout petit – c’est incroyable de gagner la course au général, c’est assez émotionnel pour être honnête. »

La vidéo du dernier Km de la 4ème étape

☀️ A magnificent solo performance on the final stage saw 🇳🇴 Andreas Leknessund take the stage win and the overall victory on the 2022 #ArcticRace Here’s the final KM ⬇️ pic.twitter.com/yEVsZLapem — Arctic Race of Norway (@ArcticRaceofN) August 14, 2022

Vidéo de la manifestation sur l’Arctic Race of Norway

Comme l’évènement survenu sur le Tour de France, l’étape a été stoppée durant quelques minutes à cause d’une manifestation ou des manifestants ont bloqué la roue en s’asseyant au milieu de la chaussée.

La dernière étape a été brièvement interrompue après l’apparition de manifestants sur la route Suivez la dernière étape ici > https://t.co/h5dLdiG11d #lequipeVELO #CaVaFrotter pic.twitter.com/cHzn2jH3BW — la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) August 14, 2022

Le classement de la quatrième étape

Le classement général de l’Arctic Race of Norway 2022