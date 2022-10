Pauline Ferrand-Prévot (France) est devenue, ce samedi, championne du monde de Gravel. Au terme des 140 km du parcours, la Française a devancé au sprint Sina Frei (Suisse). À domicile, l’Italienne Chiara Teocchi prend la 3ème place.

Après ses trois titres mondiaux glanés en VTT, Pauline Ferrand-Prévot remporte un quatrième maillot arc-en-ciel cette saison.

Gravel 🌈

MTB XCO 🌈

MTB XCC 🌈

MTB Marathon 🌈

Four UCI World Titles in less than two months for @FERRANDPREVOT 🇫🇷 😱 pic.twitter.com/nF9gK0eKEC

— UCI (@UCI_cycling) October 8, 2022