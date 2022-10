Remco Evenepoel a remporté hier son second « Vélo de Cristal ». Un trophée attribué chaque année par le journal Belge Het Laatste Nieuws lors d’une soirée de gala. Il succède à Wout Van Aert, lauréat des deux dernières année. Chez les femmes c’est Lotte Kopecky qui a remporté le trophée pour la troisième année consécutive.

Remco Evenepoel en a profité pour évoquer ses discussions avec Quick-Step Alpha Vinyl et Patrick Lefevere : « Le championnat du monde de contre-la-montre est quelque chose que je veux préparer avec un peu plus d’emphase l’année prochaine » a indiqué Remco. Le coureur belge a aussi indiqué attendre les parcours du Giro 2023 et du Tour de France 2023 avant qu’une décision soit prise sur lequel de ces Grands Tours il se concentrera.

It’s an honor to be awarded the best Belgian cyclist of the year and receive the Kristallen Fiets. 🏆🙏🏼💙

This prize is one for the entire team, my wife, family, friends and fans.🐺 pic.twitter.com/gVHdaKlPMF

— Remco Evenepoel (@EvenepoelRemco) October 12, 2022