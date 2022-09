Après avoir remporté la Vuelta et les championnats du monde, Remco Evenepoel a marqué les esprits. Retour sur la saison exceptionnelle du Belge.

Premier monument, premier grand tour,… Remco Evenepoel a réalisé une saison pleine. Pour sa quatrième année chez les professionnels, le prodige belge a prouvé qu’il était capable de briller sur les classiques comme sur les grands tours. 2 ans après sa terrible chute lors du Tour de Lombardie, il est devenu champion du monde élite dimanche dernier, en Australie. Un titre mondial qui ponctue sa saison 2022 de la plus belle des manières.

Liège-Bastogne-Liège : premier monument à domicile

Début février, Remco Evenepoel lance sa saison de la plus belle des manières en remportant la première étape du Tour de la Communauté valencienne. Quelques jours plus tard, il s’adjuge le classement général du Tour d’Algarve, après avoir remporté le contre-la-montre. Avant de participer aux Ardennaises, le Belge compte déjà trois succès à son actif. 43ème de la Flèche Wallonne, Remco s’illustre quatre jours plus tard, lors de Liège-Bastogne-Liège. Et de quelle manière ! À 30 kilomètres de l’arrivée, au sommet de la Redoute, Evenepoel place une accélération tranchante. Derrière, personne ne peut y aller et le Belge s’en va remporter la Doyenne après un raid en solitaire. « Mon premier Liège et je gagne, c’est incroyable. C’est un rêve qui devient réalité », confiait Remco Evenepoel après sa victoire.

Classica San Sebastian : nouvelle démonstration d’Evenepoel

Au mois de mai, il est aligné sur le Tour de Norvège où il remporte 3 étapes ainsi que le général. Après sa victoire sur le contre-la-montre du Tour de Suisse, il devient champion de Belgique du contre-la-montre fin juin. Un mois plus tard, il endosse à nouveau un dossard lors de la Classica San Sebastian. Comme en 2019, le Belge écrase la concurrence. Il passe à l’offensive dans l’ascension d’Erlaitz, à 45 kilomètres de l’arrivée. Sur la ligne, il met deux minutes à tous ses poursuivants.

Vuelta : premier Grand Tour depuis 44 ans pour la Belgique

Fin août, Remco Evenepoel va disputer son deuxième grand tour de sa carrière : la Vuelta. Après un Giro décevant l’an dernier, beaucoup doutent sur les capacités du jeune belge à jouer le général sur une course de trois semaines. Et pourtant, dès les premières étapes, il montre qu’il est le plus fort et s’empare rapidement du maillot rouge. Au-dessus du lot lors du contre-la-montre, il distance ses adversaires et signe son premier succès sur un grand tour. Quelques jours plus tard, il remporte une étape de montage devant Enric Mas. Durant ces trois semaines, Evenepoel a su gérer ses efforts, et profiter des étapes qui lui convenaient pour faire la différence et s’offrir le premier grand tour de sa carrière. Le premier depuis Johan De Muynck sur le Giro 1978 pour la Belgique.

Championnats du monde 2022 : Remco au sommet

À peine le temps de savourer son succès de la Vuelta qu’il était temps de se diriger vers l’Australie pour les championnats du monde. Lors de contre-la-montre, il prend la médaille de bronze, seulement devancé par Stefan Küng et Tobias Foss, nouveau champion du monde de la discipline. Une semaine plus tard, lors de la course en ligne, Evenepoel signe un nouveau numéro en solitaire et devient champion du monde élite homme 2022. Une performance magistrale, à seulement 22 ans.

Cette saison, Remco Evenepoel comptabilise 15 succès. Il est le coureur qui a le plus grand nombre de victoires, devant Tadej Pogacar (14). Au classement UCI, le coureur de la Quick Step se classe 2ème, derrière Pogacar. Suite à cette magnifique saison, Evenepoel estime qu’il ne pourra pas réaliser une autre année aussi prolifique. « Je sais que je ne vivrai plus jamais ça. C’est une saison magique », a-t-il déclaré au micro de rtbf. Avant de penser aux prochaines saisons, le coureur de 22 ans effectuera sa dernière course de l’année le 4 octobre lors de Binche-Chimay-Binche, pour sa première avec le maillot de champion du monde.

Les 15 victoires de Remco Evenepoel en 2022 :