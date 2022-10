La formation a annoncé avoir signé le puncheur danois de 23 ans. « Je suis tout simplement super excité », déclare Mikkel. « C’est un nouveau départ et un nouveau chapitre pour moi, et j’ai hâte de rencontrer toute la direction, les coureurs et le personnel et de me lancer pour l’année prochaine. »

« Mikkel sera un grand atout pour l’équipe dans les classiques vallonnées et les grands tours », déclare Jonathan Vaughters, PDG d’EF Education-EasyPost. « Il a prouvé qu’il était un coureur de soutien de premier ordre et, si vous regardez ses résultats, il frappe lui-même à la porte d’une grande victoire. C’est un gars qui a déjà remporté une étape du Tour du Pays Basque, l’une des courses les plus difficiles. Nous allons l’accueillir dans l’équipe et le laisser nous montrer ce dont il est capable. C’est un gars intelligent et réfléchi et il va s’intégrer parfaitement. »