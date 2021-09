Laurent Jalabert parrain de la Cyclosportive des 100 ans de la Vache qui Rit

Publié le 11/09/2021 18:30

Une épreuve cycliste pour célébrer les 100ans de La Vache qui rit, conviviale et populaire. Découvrez le programme de l'épreuve parrainée par Laurent Jalabert

Vous connaissez probablement tous la marque de fromage La Vache qui rit. Jeunes et moins jeunes, elle nous évoque à chacun des souvenirs. Fidèle à son département du Jura depuis sa création, la marque La Vache qui rit avait à cœur de proposer pour ses 100 ans un événement allant au contact des populations locales. L’itinérance du vélo et son caractère populaire sont alors apparus comme une évidence. Aujourd’hui, le vélo est une activité en pleine évolution, un boom d’autant plus marqué par la prise de conscience écologique et les différents confinements qui ont poussé toujours plus de monde vers le vélo.

Une cyclosportive accessible à tous dès 16 était donc le format parfait pour fêter l’évènement. Avec 1000 participants attendus au départ de l’épreuve lors de sa création et 2000 à quelque jours de l'épreuve, la « Cyclosportive Les 100 ans La Vache qui rit » ira bien au delà des frontières du département… Les collectivités mobilisées auront à cœur d’accueillir participants et accompagnants à Lons-le-Saunier mais aussi dans les communes traversées et aux différents ravitaillements proposés sur le parcours. Convivialité et partage seront les mots d’ordre.

La Cyclosportive

Bien plus qu’une épreuve cyclosportive, les parcours proposés le dimanche 26 septembre permettront à l’ensemble des participants de découvrir le Jura et de ses richesses naturelles : ses lacs (dont le Lac de Vouglans, le Lac de Chalain et Clairvaux-les-Lacs), ses vignobles origines de grands crus du Jura avec un passage à Château-Chalon, capitale du vin jaune, ses exploitations agricoles et laitières à l’origine notamment du Comté, ou encore la traversée de Baume-les-Messieurs, un des plus beaux villages de France et parfait exemple de reculée calcaire du Jura. Trois formats sont prévus : 73, 108 ou 163 km, l’épreuve se veut accessible aux cyclistes de tous niveaux.

En ce 100ème anniversaire, l’organisation se devait aussi de traverser le village d’Orgelet où les Fromageries Bel sont nées en 1865 et où Catherine Sauvin, la petite fille de Léon Bel réside encore.

Les 3 parcours en détail





La Gravel

Le parcours proposé le samedi 22 mai à travers les bois de Rosnay, le Voie Verte PLM ou encore les chemins à travers les reculées calcaires et le site historique de Baumes-les-Messieurs correspondent parfaitement aux codes de la discipline. Les cyclistes seront au cœur de la biodiversité naturelle du Jura. Dépaysement assuré.