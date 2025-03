Le coureur belge Wout Alleman et son partenaire tchèque Martin Stošek (BUFF MEGAMO 1) ont remporté la deuxième étape de l’Absa Cape Epic, près de Paarl, ce mardi. La toute nouvelle équipe a dominé l’étape contre-la-montre de 66 km pour terminer avec 27 secondes d’avance sur les leaders du classement général, Nino Schurter et Filippo Colombo (SCOTT-SRAM MTB), maillots jaunes zébrés. Dans la catégorie féminine Aramex UCI, le duo de choc composé d’Annika Langvad et Sofia Gomez Villafane (Toyota | Specialized) a de nouveau réalisé une performance impressionnante.

Parties dernières de la course féminine du contre-la-montre, Langvad et Villafane ont fait preuve de précision et de puissance pour remporter l’étape en 2:43:14. Elles mènent désormais la catégorie Femmes Aramex UCI avec un peu plus de neuf minutes d’avance, devant Vera Looser et Alexis Skarda (EƯicient Infiniti SCB SRAM) en deuxième position.

Wout Alleman :

« C’était dur ! Il faisait chaud, avec un peu de vent, mais le plus dur, c’était de pédaler à fond ; on n’a pas le temps de récupérer sur une étape comme celle-ci. Notre plan était de trouver un bon rythme que nous pourrions tenir jusqu’au bout, puis d’attaquer un peu plus fort à la fin. Ça a fonctionné ! »

Le classement de la 2ᵉ étape de l’Absa Cape Epic 2025

Wout Alleman et Martin Stošek – BUFF MEGAMO 1 – 2:13:05 Nino Schurter et Filippo Viero Colombo – SCOTT-SRAM MTB Racing – 2:13:32 Luca Braidot et Simone Avondetto – WILIER-VITTORIA – 2:14:05 David Valero Serrano et Tiago Jorge Ferreira Oliveira – BH Coloma – 2:14:16 Lukas Baum et Georg Egger – ORBEA Leatt Speed ​​Company – 2:14:50

Classement général Hommes :

Nino Schurter et Filippo Viero Colombo – SCOTT-SRAM MTB Racing – 7:04:40 Luca Braidot et Simone Avondetto – WILIER-VITTORIA – 7:05:24 Lukas Baum et Georg Egger – Compagnie ORBEA Leatt Speed ​​– 7:09:12 Fabian Rabensteiner et Simon Stiebjahn – Torpado x Singer – 7:12:21 Matthew Beers et Keegan Swenson – Outride | Toyota | Songo – 7:13:57

Classement de la 2ᵉ étape de la catégorie Aramex UCI Femmes

Annika Langvad et Sofia Gomez Villafane – Toyota | Spécialized – 2:43:14 Monica Yuliana Calderon Martinez et Tessa Kortekaas – CANNONDALE ISB SPORT – 2:45:23 Vera Looser et Alexis Skarda – Infiniti SCB SRAM efficace – 2:45:38 Bianca Haw et Hayley Preen – TitanRacing Katazina Sosna-Pinele et Claudia Peretti – Torpado Kenda FSA WMN – 2:48:25

Classement général Femmes