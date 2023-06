Arnaud Démare (Groupama-FDJ) a remporté, ce dimanche, la Brussels Classic 2023. Au terme d’une course mouvementée, le sprinter picard a réglé au sprint un groupe composé d’une petite vingtaine de coureurs. Il devance Tobias Lund Andersen (Team DSM) et Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe). Après avoir remporté une étape des Boucles de la Mayenne il y a quelques jours, Démare signe sa 2ème victoire de la saison.

La réaction d’Arnaud Démare

« C’est ma deuxième victoire ici et cette édition était plus difficile avec les monts et les pavés. On a fait une belle course et je suis toujours très heureux de lever les bras, d’autant que c’est seulement ma deuxième victoire cette année. Je n’étais pas à mon niveau en début d’année. Je me sens bien désormais, je monte en pression. Je sens que c’est parti ».

Le classement de la Brussels Classic