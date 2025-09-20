Jonathan Milan (Lidl-Trek) a remporté, ce vendredi, la 109ᵉ édition du championnat des Flandres en Belgique. Au terme des 180 kilomètres de course autour Koolskamp, l’Italien s’est imposé au sprint devant Dylan Groenewegen (Jayco-AlUla) et le champion d’Europe Tim Merlier (Soudal Quick-Step). Milan décroche sa neuvième victoire de la saison, sa 25ᵉ chez les professionnels.

