Egan Bernal (Ineos Grenadiers) est devenu, ce dimanche, champion de Colombie de la course en ligne pour la deuxième année consécutive. Au terme des 207 kilomètres de course autour de Zipaquirá, sa ville natale, Egan Bernal s’est imposé au sprint devant Ivan Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma). Juan Felipe Rodriguez (EF Education – Aevolo) complète le podium. Après son titre en 2025, Egan Bernan portera le maillot de champio de Colombie une saison de plus.

Hometown, black shorts, this commentary… it can’t get better. EGAAAAAAAAN 😍#NacionalesRuta2026 pic.twitter.com/ncWsy8v1pX — Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) February 8, 2026

Egan Bernal :

« L’émotion de courir ici, devant mon peuple, est vraiment impressionnante.J’ai des sentiments partagés aujourd’hui. Zipaquirá est ma ville natale, mes racines, et courir ici, parcourir plusieurs fois les ascensions de notre enfance et voir tous les habitants de Zipaquirá me soutenir, m’encourager ainsi que tous les coureurs, c’est magnifique et cela en dit long sur Zipaquirá et Cundinamarca, ici, à la Cathédrale de Sel. Ce sera un grand honneur [de porter à nouveau le maillot], une grande responsabilité, et je ferai de mon mieux. La course a été très disputée. À un moment donné, j’ai pensé que je n’étais pas au mieux de ma forme. J’ai senti que tout le monde était très fort, tous les coureurs du WorldTour étaient extrêmement forts. »