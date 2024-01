Ce jeudi, Daniel Felipe Martinez (Bora-Hansgrohe) a remporté les championnats de Colombie du contre-la-montre 2024. Au terme des 41,8 kilomètres, entre Paipa et Boyacá, le coureur de 27 ans a établi le meilleur temps en 54:02″, à plus de 46 km/h de moyenne. Pour sa première course sous le maillot de la Bora-Hansgrohe, Daniel Felipe Martinez décroche le titre national du contre-la-montre pour la quatrième fois de sa carrière après 2019, 2020 et 2022. Il devance Brandon Rivera (Ineos Grenadiers), +1:38″ et Rodrigo Contreras (Nu Colombia), +1:56″. Pour sa première course depuis près d’un an chez les professionnels, Nairo Quintana (Movistar Team) est 4ᵉ à 2:31″.

Le classement des championnats de Colombie du CLM