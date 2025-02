Trois ans après son terrible accident, Egan Bernal a retrouvé le chemin de la victoire en devenant champion de Colombie du CLM et de la course en ligne.

Egan Bernal n’avait plus levé les bras depuis le 20 mai 2021 et sa victoire sur le Giro d’Italia. Soit près de quatre ans sans victoire. Le coureur d’Ineos Grenadiers a mis fin à cette disette lors des championnats de Colombie de CLM et de la course en ligne. Le 24 janvier 2022, le Colombien était victime d’une terrible chute, ayant percuté un bus à 60 km/h. Après de longs mois de rééducation, il est de retour à la compétition en août, mais peine à performer. L’an dernier, il a retrouvé un certain niveau de performance en terminant 3ᵉ du Tour de Catalogne ou encore 4ᵉ du Tour de Suisse. Mais, encore trop juste sur trois semaines, il dispute le Tour de France sans y briller et termine à une anecdotique 29ᵉ place.

He always knew he’d get his hands back in the air again 🙌 What an incredible, emotional win for @Eganbernal. Your new Colombian National Road Champion 😍🇨🇴 pic.twitter.com/TKmUHtNHaf — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) February 9, 2025

Et si 2025 marquait le retour du grand Egan Bernal ? Jeudi dernier, il est devenu champion de Colombie du CLM pour la deuxième fois de carrière, après son titre en 2018. Trois jours plus tard, il s’impose en solitaire et s’offre le doublé en devenant champion de Colombie de la course en ligne. Après une année 2024 encourageant en termes de résultats, Bernal devrait encore franchir un palier en 2025 et se rapprocher de son meilleur niveau, qui était le sien en 2019 et 2021. Le leader d’Ineos doit encore confirmer sur les Grands Tours, où il n’est pas encore parvenu à se mêler à la lutte pour le général depuis son retour à la compétition.