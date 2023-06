Dylan Van Baarle (Jumbo-Visma) est devenu, ce dimanche, champion des Pays-Bas de la course en ligne. Le coureur de la Jumbo-Visma s’est imposé en solitaire devant son coéquipier Olav Kooij, +36″. Mathieu Van der Poel (Alepcin-Deceuninck) prend la 3ème place et la médaille de bronze, à 39″. Dylan Van Baarle signe sa deuxième victoire de la saison et succède à son coéquipier Pascal Eenkhoorn.

