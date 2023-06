Jonathan Castroviejo (Ineos Grenadiers) est devenu, ce vendredi, champion d’Espagne du contre-la-montre 2023. Au terme d’une belle bataille, le rouleur espagnol a été le plus rapide à boucler les 32 kilomètres du parcours. Il devance les coureurs de la Movistar Oier Lazkano, 2ème à 03″ et Lluís Mas, 3ème à 06″. 2ème du Tour de Suisse il y a quelques jours, Juan Ayuso (UAE Team Emirates) termine 4ème à 08″. Après ses titres 2013, 2015, 2017, 2018 et 2019, Castroviejo devient champion d’Espagne pour la sixième fois de sa carrière.

#CEMadrid23 | 🏆 ¡Sexto título de campeón de España de contrarreloj para Jonathan Castroviejo! ➡️ Raúl García Pierna, tras cambiar la bici por avería, ha sido 10° 🏁 Tiempos en meta

1️⃣ Jonathan Castroviejo – 36'44"

2️⃣ Oier Lazkano – 36'47"

3️⃣ Lluis Mas – 36'50"

4️⃣ Juan Ayuso -… pic.twitter.com/uJg64LYDVG — Real Federación Española de Ciclismo (@RFECiclismo) June 23, 2023

Le classement des championnats d’Espagne du CLM