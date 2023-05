Oier Lazkano (Movistar Team) a remporté, ce vendredi, la 1ʳᵉ étapes des Boucles de la Mayenne. Le coureur espagnol a distancé ses compagnons d’échappée dans le final et s’est imposé en solitaire dans les rues de Lassay-les-Châteaux. Il devance Célestin Guillon (Van Rysel – Roubaix Lille Métropole) et Jacob Hindsgaul (Uno-X Pro Cycling Team). Derrière, Arnaud Démare (Groupama-FDJ) prend la 4ème place et règle le sprint du peloton à 41″ de l’homme de tête. Lazkano signe la 3ème victoire de sa carrière et s’empare de la tête du classement général.

La vidéo de l’arrivée

L'échappée a résisté au peloton sur la première étape des Boucles de la Mayenne !

L'Espagnol Oier Lazkano en profite et fait coup double avec l'étape et la tête du général !#lequipeVELO pic.twitter.com/1gbJhWlGpK — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) May 26, 2023

Le classement de la 1ʳᵉ étape des Boucles de la Mayenne