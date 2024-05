Valentin Retailleau (Décathlon AG2R La Mondiale) a remporté, ce dimanche, la 3ᵉ étape des Boucles de la Mayenne. Derniers rescapés de l’échappée avec Gorka Sorarrain, le Français a résisté au retour du peloton dans les tout derniers hectomètres. Alors qu’ils étaient présents à l’avant de la course, Mathias Norsgaard (Movistar Team) et Erik Fetter (Polti – Kometa) ont chuté dans le dernier virage. Retailleau décroche sa première victoire chez les professionnels. Il devance Sorarrain, qui parvient à terminer 2ᵉ, et Matteo Moschetti (Q36.5 Pro Cycling Team). Vainqueur de l’étape reine ce samedi, Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost) remporte le classement général.

Valentin Retailleau s’impose en costaud lors de la dernière étape à Laval !!🥇 🏆 Alberto Bettiol remporte cette 49e édition des Boucles de la Mayenne – Crédit Mutuel. 👏🏼 pic.twitter.com/5WKSam78o7 — Boucles de la Mayenne – Crédit Mutuel (@boucles53) May 26, 2024

Le classement de la 3ᵉ étape des Boucles de la Mayenne

Valentin Retailleau Gorka Sorarrain Matteo Moschetti

