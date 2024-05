Les Boucles de la Mayenne ont lieu du 23 au 26 mai. Hirschi, Cosnefroy, Bettiol, Zingle… Voici le parcours et les favoris.

La 49ᵉ édition des Boucles de la Mayenne s’élance ce jeudi 26 mai. Les coureurs partiront pour un prologue et trois étapes à travers le département. Créée en 1975, la course par étapes est inscrite au calendrier UCI Pro Series. L’an dernier, Oier Lazkano (Movistar Team) avait remporté le classement général devant Arnaud Démare (Groupama-FDJ) et et Axel Zingle (Cofidis). Cette année, il y aura du beau monde au départ avec la présence de Marc Hirschi (UAE Team Emirates), Benoît Cosnefroy (Décathlon AG2R La Mondiale), Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost), Rémi Cavagna (Movistar Team) ou encore Axel Zingle (Cofidis).

Le palmarès des Boucles de la Mayenne

Le parcours des Boucles de la Mayenne 2024

Prologue : Espace Mayenne – Laval → Espace Mayenne – Laval (5,4 km)

1ʳᵉ étape : Renault → Saint-Berthevin – Ernée (167,5 km)

2ᵉ étape : Le Ham → Villaines-la-Juhel (208,8 km)

3ᵉ étape : Quelaines-Saint-Gault → Laval (169,2 km)

Les favoris des Boucles de la Mayenne 2024

Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost) ★★★★





Benoît Cosnefroy (Décathlon AG2R La Mondiale) ★★★★





Marc Hirschi (UAE Team Emirates) ★★★





Marijn van den Berg (EF Education-EasyPost) ★★★





Axel Zingle (Cofidis) ★★★





Dorian Godon (Décathlon AG2R La Mondiale) ★★★





Ivo Oliveira (UAE Team Emirates) ★★





Stefan Bisseger (EF Education-EasyPost) ★★





Paul Penhoët (Groupama-FDJ) ★





Victor Campenaerts (Lotto Dstny) ★





Rémi Cavagna (Movistar Team) ★





La startlist des Boucles de la Mayenne 2024

Comment suivre les Boucles de la Mayenne à la TV ?

Les Boucles de la Mayenne seront diffusées en direct sur France 3 Pays de la Loire et en différé sur les antennes d’Eurosport.