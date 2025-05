Les Boucles de la Mayenne 2025 s’élancent ce jeudi 29 mai. Biniam Girmay, Benoît Cosnefroy,… Voici le parcours et les favoris.

La 50ᵉ édition des Boucles de la Mayenne a lieu du 29 mai au 1er juin. Les coureurs s’élanceront pour un prologue et trois étapes en ligne. Créée en 1975, la course par étapes est inscrite au calendrier UCI Pro Series et rapporte 200 points au vainqueur du classement général. L’an dernier, Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost) avait devancé Benoît Cosnefroy (Décathlon AG2R La Mondiale) et Axel Zingle (Cofidis). Cette année, Cosnefroy tentera de monter sur la première marche du podium, tout comme Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) ou encore Marijn van den Berg (EF Education-EasyPost), qui font figure de favoris.

Le palmarès des Boucles de la Mayenne

Le parcours des Boucles de la Mayenne 2025

Prologue : Espace Mayenne – Laval → Espace Mayenne – Laval (5,4 km)

1ʳᵉ étape : Saint-Berthevin → Juvigné (166 km)

2ᵉ étape : Sainte-Suzanne → Bais (210,2 km)

3ᵉ étape : Javron-les-Chapelles → Laval (163,4 km)

Les favoris des Boucles de la Mayenne 2025





Benoît Cosnefroy (Décathlon AG2R La Mondiale) ★★★★





Lukáš Kubiš (Unibet Tietema Rockets) ★★★





Marijn van den Berg (EF Education-EasyPost) ★★★





Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) ★★





Benjamin Thomas (Cofidis) ★★





Paul Penhoët (Groupama-FDJ) ★★





Paul Lapeira (Décathlon AG2R La Mondiale) ★





Carlos Canal (Movistar Team) ★





Thibaud Gruel (Groupama-FDJ) ★





Comment suivre les Boucles de la Mayenne 2025 à la TV ?

Les Boucles de la Mayenne 2025 seront à suivre en direct sur France 3 Pays de la Loire et sur les antennes d’Eurosport.