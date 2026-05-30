Benoît Cosnefroy (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce samedi, la 2ème étape des Boucles de la Mayenne 2026. Sur cette étape reine, avec plusieurs acensions du Mont des Avaloirs, on assiste à une course de mouvement. Dans la dernière ascension du jour, Thibaud Gruel (Groupama-FDJ United) et revient sur l’homme de tête. On retrouve une dizaine de coureurs à l’avant avec la préence de Mads Pedersen (Lidl-Trek). À 2 km de l’arrivée, Thiabud Gruel anticipe le sprint mais il est repris dans la dernière ligne droite. Benoît Cosnefroy surgit et s’impose au sprint. Il devance Noa Isidore (Décathlon CMA CGM) et Vincenzo Albanese (EF Education-EasyPost). Cosnefroy fait coup double et s’empare du maillot jaune de leader, 07″ devant Gruel.

Benoît Cosnefroy @TeamEmiratesUAE remporte la 2ème étape des @boucles53 pic.twitter.com/DADZ8L7Oz6 — Boucles de la Mayenne – Crédit Mutuel (@boucles53) May 30, 2026

Le classement de la 2ème étape des Boucles de la Mayenne 2026

Benoît Cosnefroy Noa Isidore Vincenzo Albanese

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