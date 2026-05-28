Julius Johansen (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce jeudi soir, le prologue des Boucles de la Mayenne 2026. Au terme des 5,4 km de course autour de Laval (Espace Mayenne), le Danois a réalisé le meilleur temps en 6:36″, à plus de 49 km/h de moyenne. Il devance Jakob Söderqvist (Lidl-Trek), +01″, et Oscar Chamberlain (Décathlon CMA CGM). Vainqueur du CLM sur les routes d’O Gran Camiño il y a quelques semaines, Julius Johansen décroche sa deuxième victoire chez le professionnels et s’empare du premier maillot jaune de leader de cette 51 ème édition. Côté Français, Benoît Cosnefroy (UAE Team Emirates – XRG) et Thibaud Gruel (Groupama – FDJ United) prennent, respectivement, la 4è et 5ème place.
C’est Julius Johansen @TeamEmiratesUAE qui remporte le prologue des @boucles53 dans un chrono canon : 6’36’’16 pic.twitter.com/ye5vub8hJ8
— Boucles de la Mayenne – Crédit Mutuel (@boucles53) May 28, 2026
Le classement du prologue des Boucles de la Mayenne 2026
- Julius Johansen
- Jakob Söderqvis
- Oscar Chamberlain
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