Arvid de Kleijn (Tudor Pro Cycling Team) a remporté, ce dimanche, la 3ème et dernière étape des Boucles de la Mayenne. Le Néerlandais s’est imposé au terme d’un sprint massif dans les rues de Laval. Il devance le vainqueur de la 2ème étape hier, Arnaud Démare (Groupama-FDJ) et Axel Zingle (Cofidis). Oier Lazkano (Movistar Team) remporte lui le classement général des Boucles de la Mayenne 2023, après son numéro en solitaire lors de la 1ʳᵉ étape. Sur le podium final, il devance Arnaud Démare et Axel Zingle.

Le classement de la 3ème étape des Boucles de la Mayenne