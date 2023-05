La 48ème édition des Boucles de la Mayenne s’élance ce jeudi 25 mai. Voici le parcours et les favoris de l’épreuve.

Les Boucles de la Mayenne 2023 débutent ce jeudi 25 mai. Pour cette 48ème édition, les coureurs s’élanceront pour un prologue et 3 étapes à travers le département. Créée en 1975, l’épreuve fait partie du calendrier UCI Pro Series. L’an dernier, Benjamin Thomas (Cofidis) s’était imposé devant Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën Team) et Alex Aranburu (Movistar Team). Cette année, Marc Hirschi (UAE Team Emirates), Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën Team) ou encore Arnaud Démare (Groupama-FDJ) seront au départ des Boucles de la Mayenne.

Le parcours des Boucles de la Mayenne

Prologue : Laval – Espace Mayenne → Laval – Espace Mayenne (4.1 km)

Arnaud Courteille, ancien cycliste professionnel : « C’est le grand retour du Prologue en 2023 ! Bon nombre de spectateurs et de partenaires l’attendait, les Boucles l’ont fait ! C’est donc sur un parcours technique et physique que s’élanceront les 126 coureurs de cette 48ème édition. Le profil de la première moitié du tracé est descendant jusque sur les bords de la Mayenne. La montée de la rue de l’Ermitage, longue de 400m avec des passages à plus de 10%, sera la principale difficulté à mi-parcours. Ensuite, ça sera une succession de faux plats montant à travers le quartier Ferrier pour arriver sur la ligne droite finale. Les cyclistes couperont la ligne d’arrivée devant le parvis de l’Espace Mayenne, haut lieu du sport dans notre département depuis son inauguration en 2021″.

Étape 1 : Saint-Mars-sur-Colmont → Lassay-les-Châteaux (185.2 km)

Arnaud Courteille : « Assurément l’étape la plus difficile de cette 48ème édition ! Avec ces 6 GPM répertoriés, mais en réalité bien d’autres difficultés, il s’agit de l’étape de « casse-pattes » des Boucles de la Mayenne. Les coureurs auront à escalader le Mont des Avaloirs (point culminant de l’Ouest) par son versant le plus difficile. Ensuite, le peloton enchaînera par « les Champs Élysées », qui n’ont rien à voir avec la célèbre avenue parisienne, mais qui fera bien mal aux jambes. Enfin, direction Lassay les Châteaux pour un circuit final vallonné qui devra, à coup sûr, couronner un homme fort sur cette 1ʳᵉ étape ».

Étape 2 : Saint-Berthevin → Meslay-du-Maine (181.3 km)

Arnaud Courteille : « Cap au sud pour la plus longue étape des Boucles 2023. Sur le papier, il s’agit de l’étape la moins difficile malgré ses 181 kms. En effet, le peloton empruntera des belles routes du département avec notamment un passage sur le viaduc de Château Gontier qui enjambe la Mayenne. Pas de réelle difficulté, mais gare aux bordures si le vent se met à souffler ! Le circuit final à Meslay est favorable aux équipes de sprinteurs qui voudront placer au mieux leur leader en vue de la ligne droite finale de 1300m. Un joli boulevard pour les coureurs les plus rapides du peloton ».

Étape 3 : Montsûrs → Laval (167 km)

Arnaud Courteille : « De tradition, la dernière étape de Boucles arrive au sprint. Mais cette année, la 3ème étape est bien vallonnée dans sa 1ʳᵉ partie avec notamment les ascensions du Mont Rochard et du Montaigu ainsi qu’à l’approche du circuit final avec les côtes de La Baconnière, la Galette… Cette dernière étape sera également, pour les coureurs placés au général, l’ultime occasion de tenter de renverser le maillot jaune ! Les 4 tours du circuit final dans les rues de Laval permettront aux nombreux spectateurs d’applaudir une dernière fois les champions de cette 48ème édition ! »

Mickaël Leveau, directeur sportif Arkéa-Samsic

« Les Boucles de la Mayenne proposent de nombreuses arrivées au sprint, et nous allons jouer la carte de Nacer Bouhanni. Cette compétition peut se jouer aux bonifications, à moins que l’étape un peu vallonnée fasse des différences. Mais une chose est certaine, il conviendra de réussir un bon prologue pour espérer briller au classement général. Simon Guglielmi peut-être un coureur protégé lors de l’étape vallonnée. J’attends aussi de voir aussi Donavan sur le prologue car c’est un pistard et la distance pourrait lui convenir. Il doit-être apte à rouler vite sur un format de chrono court comme ça ».

Les favoris des Boucles de la Mayenne

Marc Hirschi (UAE Team Emirates)

Récent vainqueur du Tour de Hongrie, le Suisse est en forme.

Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën Team)

2ème l’an dernier, il sera l’un des favoris.

Axel Zingle (Cofidis)

Le leader du classement général de la coupe de France sera à suivre.









Thomas De Gendt (Lotto Dstny)

Le Belge sera l’un des outsiders.

Arnaud Démare (Groupama-FDJ)

Lauréat en 2021, le Picard tentera de décrocher sa première victoire de la saison.

Milan Menten (Lotto Dstny)

Vainqueur du Samyn, le Belge réalise un très bon début de saison.

Comment suivre les Boucles de la Mayenne ?

L’épreuve sera diffusée sur les antennes de la chaîne l’Équipe 21.