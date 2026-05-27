Mads Pedersen, Olav Kooij, Matthew Brennan,… Il y a du beau monde au départ des Boucles de la Mayenne 2026. Voici le parcours et les favoris.

La 51ᵉ édition des Boucles de la Mayenne a lieu du 28 au 31 mai. Les coureurs s’élanceront pour un prologue et trois étapes en ligne vallonnées. Créée en 1975, la course par étapes est inscrite au calendrier UCI Pro Series et rapporte 250 points au vainqueur du classement général. L’an dernier, Aaron Gate (XDS Astana) avait devancé Pierre Latour (TotalEnergies) et Thibaud Gruel (Groupama-FDJ). Cette année, plusieurs grands noms du peloton seront présents en Mayenne avec Mads Pedersen (Lidl-Trek), Matthew Brennan (Visma | Lease a Bike), ou encore Olav Kooij, qui va faire ses grands débuts sous le maillot de la Décathlon CMA CGM, après un début de saison perturbé par un virus. Côté Français, Benoît Cosnefroy (UAE Team Emirates – XRG) ou encore Thibaud Gruel seront présents.

Le palmarès des Boucles de la Mayenne

Le parcours des Boucles de la Mayenne 2026

Prologue : Laval -> Laval (5.4 km)

1ère étape : Saint-Berthevin -> Château-Gontier-sur-Mayenne (172.4 km)

2ème étape : Aron -> Pré-en-Pail-Saint-Samson (215.1 km)

3ème étape : Cossé-le-Vivien -> Laval (147.7 km)

Les favoris des Boucles de la Mayenne 2026





Mads Pedersen (Lidl-Trek) ☆☆☆☆





Matthew Brennan (Visma | Lease a Bike) ☆☆☆





Benoît Cosnefroy (UAE Team Emirates – XRG) ☆☆☆





Thibaud Gruel (Groupama – FDJ United) ☆☆





Cees Bol (Décathlon CMA CGM) ☆☆





Clément Venturini (Unibet Rose Rockets) ☆☆





Marco Brenner (Tudor Pro Cycling Team) ☆













Alexis Renard (Cofidis) ☆





Ivo Oliveira (UAE Team Emirates – XRG) ☆





Henri Uhlig (Alpecin – Premier Tech) ☆





La startlist des Boucles de la Mayenne 2026

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Comment suivre les Boucles de la Mayenne 2026 à la TV ?

Les Boucles de la Mayenne 2026 seront diffusées en direct sur la Chaîne L’Équipe 21 et sur Eurosport.