Benoît Cosnefroy (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce jeudi, la 2ème étape du Tour de Hongrie 2026. Dans le final, ça brodure dans le peloton. Dans le premier groupe, on retrouve Benoît Cosnefroy en compagnie de son coéquipier Rui Oliveira tandis que le maillot jaune Tim Merlier (Soudal Quick Step) est dans un deuxième groupe. Dans la bosse finale, Cosnefroy anticipe le sprint et fait parler son explosivité. Le Normand s’impose et s’empare du maillot jaune de leader. Il devance Alexis Renard (Cofidis) et Max Kanter (XDS Astana Team). Après avoir remporté le Grand Prix du Morbihan la semaine dernière, Consefroy décroche sa deuxième victoire de la siason et confirme son excellente forme du moment.

💪 Benoît Cosnefroy était le plus fort aujourd’hui ! À l’attaque, le Français s’impose en costaud sur la deuxième étape du Tour de Hongrie, et prend la tête du général ! #lequipeVELO pic.twitter.com/1qUDEpi9w0 — la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) May 14, 2026

Le classement de la 2ème étape du Tour de Hongrie 2026

Benoît Cosnefroy Alexis Renard Max Kanter

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