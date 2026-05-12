Le Tour de Hongrie 2026 s’élance ce mercredi. Benoît Cosnefroy, Tim Merlier, Luke Plapp,… Voici le parcours et les favoris.

La 47ème édition du Tour de Hongrie a lieu du mercredi 13 au dimanche 17 mai. Les coureurs s’élanceront pour cinq étapes à travers le pays. Créée en 1925, l’épreuve est inscrite au calendrier UCI Pro Series depuis 2023 et rapporte 250 points au vainqueur du classement général. L’an dernier, Harold Martin Lopez (XDS Astana Team) avait remporté le classement général devant Alessandro Covi (UAE Team Emirates – XRG) et Albert Withen Philipsen (Lidl-Trek). Cette année, Luke Plapp (Jayco-AlUla), Benoît Cosnefroy (UAE Team Emirates – XRG) ou encore Junior Lecerf (Soudal Quick-Step) font figure de favoris. Tim Merlier (Soudal Quick-Step) sera également au départ.

Le palmarès du Tour de Hongrie

Le parcours du Tour de Hongrie 2026

1ère étape : Gyula -> Békéscsaba (143.1 km)

Le Tour de Hongrie cycliste 2026 s’élance de Viharsarok. Depuis Gyula, le peloton se dirige vers Kétegyháza, puis Békéscsaba, avant de revenir au point de départ principal en direction de Doboz. L’arrivée est prévue à Békéscsaba après 2,5 tours. Le vent pourrait rendre cette étape de 143 kilomètres, entièrement plate, particulièrement chaotique, mais les sprinteurs devraient pouvoir se disputer le premier maillot jaune du Tour.

2ème étape : Szarvas -> Paks (205.8 km)

Le 14 mai, une nouvelle ville accueillera pour la première fois une étape du Tour de Hongrie. Au départ de Szarvas, le peloton se dirigera vers l’ouest. Le final de l’étape, la première ascension répertoriée de la course, suivie d’un dernier kilomètre à Paks avec une pente à 8 % par endroits, pourrait compliquer la tâche des sprinteurs.

3ème étape : Kaposvár -> Szekszárd (152.3 km)

Une nouvelle étape prometteuse attend les sprinteurs le 15 mai, avec une course en peloton. La 3e étape du Tour de Hongrie s’élance de Kaposvár, puis se poursuit vers l’est après un court circuit à Zselić. Avant l’arrivée à Szekszárd, où les sprinters devraient avoir le dernier mot.

4ème étape : Mohács -> Pécs (188.2 km)

L’étape la plus difficile du Tour de Hongrie 2026 aura lieu le 16 mai. Après le départ à Mohács, les coureurs se dirigeront vers une région rarement traversée par le Tour de Hongrie : les monts Villány. Après la boucle Villány-Harkány-Siklós, ils arriveront à Pécs, où ils devront gravir à quatre reprises la redoutable côte de Bárány út avant d’atteindre la ligne d’arrivée. Cette étape de 188 km, avec plus de 2 000 mètres de dénivelé positif, sera cruciale pour la victoire finale.

5ème étape : Balatonalmádi -> Veszprém (147.1 km)

La 47e édition du Tour de Hongrie cycliste s’achèvera le 17 mai par une étape imprévisible, rappelant les classiques belges. Les coureurs devront gravir à deux reprises la pente abrupte de Szentkirályszabadja (2,1 km ; 5,6 %) puis quatre fois celle de Gella (3,6 km ; 5,4 %) entre Balatonalmádi et Veszprém. Malgré sa courte distance de seulement 147 kilomètres, l’étape cumule près de 2 000 mètres de dénivelé positif et, avec ses trois portions rapides, offre un terrain idéal pour les attaques précoces.

Les favoris du Tour de Hongrie 2026





Luke Plapp (Jayco-AlUla) ☆☆☆☆





Benoît Cosnefroy (UAE Team Emirates – XRG) ☆☆☆





Jakob Omrzel (Bahrain – Victorious) ☆☆☆













Junior Lecerf (Soudal Quick-Step) ☆☆





Adria Pericas (UAE Team Emirates – XRG) ☆☆













Abel Balderstone (Caja Rural-Seguros RGA) ☆





Jamie Meehan (Cofidis) ☆





Paul Double (Jayco-AlUla) ☆





Alessandro Fancellu (MBH Bank CSB Telecom Fort) ☆





Comment suivre le Tour de Hongrie 2026 à la TV ?

Le Tour de Hongrie 2026 sera diffusé en direct sur la Chaîne l’Équipe sur Eurosport.