Tim Merlier (Soudal Quick-Step) a remporté, ce mercredi, la 1ère étape du Tour de Hongrie 2026. Idéalement placé dans la roue de Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates – XRG), le Belge s’est facilement imposé au sprint devant le Colombien. Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) complète le podium du jour. L’un des outsiders à la victoire finale, Jakob Omrzel (Bahrain – Victorious) a été victimé d’une chute dans le dernier kilomètre. Le champion de Slovénie est parvenu à rallier l’arrivée. Tim Merlier décroche sa troisième victoire de la saison et s’empare du premier maillot jaune de leader.
🚴🇭🇺 | Wat een overmacht voor Tim Merlier in de openingsrit van de Ronde van Hongarije! 🇧🇪
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— Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 13, 2026
Le classement de la 1ère étape du Tour de Hongrie 2026
- Tim Merlier
- Juan Sebastian Molano
- Phil Bauhaus
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