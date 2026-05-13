Tim Merlier (Soudal Quick-Step) a remporté, ce mercredi, la 1ère étape du Tour de Hongrie 2026. Idéalement placé dans la roue de Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates – XRG), le Belge s’est facilement imposé au sprint devant le Colombien. Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) complète le podium du jour. L’un des outsiders à la victoire finale, Jakob Omrzel (Bahrain – Victorious) a été victimé d’une chute dans le dernier kilomètre. Le champion de Slovénie est parvenu à rallier l’arrivée. Tim Merlier décroche sa troisième victoire de la saison et s’empare du premier maillot jaune de leader.

Le classement de la 1ère étape du Tour de Hongrie 2026
  1. Tim Merlier
  2. Juan Sebastian Molano
  3. Phil Bauhaus

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Crédit : Tour de Hongrie