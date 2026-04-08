Tim Merlier (Soudal Quick-Step) a remporté, ce mercredi, la 114ème édition du GP de l’Escaut. Alors que Jasper Philipsen (Alpecin – Premier Tech) était idéallement emmené par ses coéquipiers, le Belge s’est fait enfermer dans l’emballage final. Tim Merlier surgit de l’arrière et s’impose au sprint pour la troisième année consécutive sur le GP de l’Escaut. Il devance Pavel Bittner (Picnic PostNL) et Émilien Jeannière (TotalEnergies). Éloigné des pelotons plusieurs semaines et raison d’une blessure au genou, Merlier lèvre les bras dès sa deuxième course de la saison et décroche sa 67ème victoire chez les professionnels.

Premier succès de la saison pour Tim Merlier qui remporte aisément le grand prix de l’Escaut. 👏 #RTLsports pic.twitter.com/Pqw7io2cnT — RTL sports (@RTLsportsbe) April 8, 2026

Le classement du GP de l’Escaut 2026

Tim Merlier Pavel Bittner Émilien Jeannière

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