Le 111ème Grand Prix de l’Escaut, classique réservée aux sprinteurs, s’est déroulé sous un ciel bleu ensoleillé sur la place Stadhuisplein de Terneuzen. Les coureurs ont parcouru 205,3 km et Jasper Philipsen, bien emmené par Mathieu Van der Poel, a remporté la victoire pour la deuxième fois de sa carrière, suivi par Sam Welsford en deuxième place et Mark Cavendish en troisième position.

Une échappée matinale de sept coureurs, composée de Desal (Bingoal WB), Apers (Flanders Baloise), Kench (Bolton Equities Black Spoke), Masotto (Team Corratec), Ridolfo (Team Novo Nordisk) et Dissel et Hoppezak (Beat Cycling Club), s’est échappée avant la sortie du Westerscheldetunnel, juste après le départ officiel. Ils ont pris une avance de trois minutes, mais ont été rattrapés dans les derniers kilomètres de la course. Le peloton, contrôlé par les équipes de sprinters, a maintenu un rythme assez rapide. À 75 km de la ligne, l’échappée matinale avait encore une minute et demie d’avance. Le peloton, contrôlé par les équipes de sprinters, a maintenu un rythme assez rapide. À 75 km de la ligne, l’échappée matinale avait encore une minute et demie d’avance. Puis, dans l’avant-dernier passage dans la rue Broek, Kench, Masotto et Hoppezak ont dû quitter le rôle dans l’échappée. Desal, Dissel, Apers et Ridolfo ont entamé le dernier tour avec un peu plus de 20 secondes d’avance. C’est Alpecin-Deceuninck et Soudal Quick-Step, entre autres, qui ont donné le ton de la poursuite dans les 15 derniers kilomètres.

Sous la bannière des quatre derniers kilomètres, les échappées ont été reprises et des trains de sprint se sont formés à gauche et à droite de la route. C’est Theuns (Trek-Segafredo) qui a lancé le sprint en premier, avec Cavendish à ses côtés. Jasper Philipsen, favori de la course, s’est extirpé de la roue de Theuns et a sprinté de manière convaincante jusqu’à la victoire sur la Chuchilllaan. Sam Welsford (Team DSM), bloqué dans le sillage de Philipsen, a fini deuxième pour la deuxième année consécutive. Mark Cavendish (Astana Qazaqstan Team) a sprinté jusqu’à la troisième place.

Classement général du GP de l’Escaut 2023 :

1. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) 4h25’38 »

2. Sam Welsford (Team DSM)

3. Mark Cavendish (Astana Qazaqstan Team)

4. Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla)

5. Gerben Thijssen (Intermarché-Circus-Wanty)

6. Edward Theuns (Trek-Segafredo)

7. Max Walscheid (Cofidis)

8. Caleb Ewan (Lotto Dstny)

9. Itamar Einhorn (Israel-Premier Tech)

10. Giacomo Nizzolo (Israel-Premier Tech)