Tim Merlier (Soudal Quick-Step) a remporté, ce mercredi, la 112ᵉ édition du Grand Prix de l’Escaut. Au terme des 205 kilomètres de course, le Belge, qui a lancé son sprint de loin, a résisté au retour de Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck). Dylan Groenewegen (Jayco-AlUla) complète le podium. Hugo Hofstetter (Israel – Premier Tech) est 5ᵉ. Merlier décroche sa septième victoire cette saison, la 13ᵉ pour son équipe Soudal Quick-Step.

𝑶𝒑𝒆𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒘𝒊𝒏 𝒊𝒏 𝑺𝒄𝒉𝒆𝒍𝒅𝒆𝒑𝒓𝒊𝒋𝒔 👏 🇧🇪 Tim Merlier defeats Jasper Philipsen with a 𝐩𝐨𝐰𝐞𝐫𝐟𝐮𝐥 𝐬𝐩𝐫𝐢𝐧𝐭 to win Scheldeprijs 🔥🏆@MerlierTim | @soudalquickstep | #SP24 | #SPmen pic.twitter.com/NMeHi5PP3I — Eurosport (@eurosport) April 3, 2024

La réaction de Tim Merlier :

« La course a été un peu nerveuse, surtout en première partie de journée, avec la pluie et les bordures. Heureusement, nous étions bien placés et sommes restés attentifs pendant toute la course, même après un regroupement. J’ai eu un peu de malchance avec cette crevaison tardive, mais j’ai pu revenir et Bert m’a ensuite été d’une grande aide dans la finale. Quand j’ai senti que c’était le bon moment pour y aller, j’ai lancé mon sprint et j’ai continué. Je suis ravi de ma première victoire dans cette course et de sept victoires depuis le début de l’année ».

Le classement du Grand Prix de l’Escaut