Tim Merlier (Soudal Quick-Step) a remporté, ce mercredi, la 113ᵉ édition du GP de l’Escaut. Au terme des 202 km de course entre Terneuzen et Schoten, bouclés à près de 48 km/h de moyenne, le champion d’Europe s’est imposé au sprint. Il devance Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) et Matteo Moschetti (Q36.5 Pro Cycling Team). Déjà vainqueur l’an dernier, Tim Merlier remporte le GP de l’Escaut pour la deuxième fois de sa carrière.

Tim Merlier wins Scheldeprijs 2025 and takes his 7th win of the season! #SP25 https://t.co/mYwi502T0s pic.twitter.com/HgBo5ZtXn7 — Eemeli (@LosBrolin) April 9, 2025

Le classement du GP de l’Escaut 2025

Tim Merlier Jasper Philipsen Matteo Moschetti

