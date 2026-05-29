Olav Kooij (Décathlon CMA CGM) a remporté, ce vendredi, la 1ère étape des Boucles de la Mayenne 2026. Au terme des 172,4 km de course disputés entre Saint-Berthevin et Château-Gontier-sur-Mayenne, le Néerlandais s’est imposé au sprint. Il devance le jeune italien Alessio Magagnotti (Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies) et Anthony Turgis (TotalEnergies). Touché par un virus en début d’année, Olav Kooij dispute sa première course sous les couleurs de la Décathlon CMA CGM et réussit ses débuts avec la formation française. Vainqueur du prologue, Julius Johansen (UAE Team Emirates – XRG) conserve le maillot jaune de leader.
Première victoire pour Olav Kooij sous les couleurs de Decathlon CMA CGM !
Le Néerlandais s’est imposé sur la première étape des Boucles de la Mayenne #LesRP pic.twitter.com/5BWezWGY0T
— Eurosport France (@Eurosport_FR) May 29, 2026
Le classement de la 1ère étape des Boucles de la Mayenne 2026
- Olav Kooij
- Alessio Magagnotti
- Anthony Turgis
Results powered by FirstCycling.com