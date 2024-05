Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost) a remporté, ce samedi, la 2ᵉ étape des Boucles de la Mayenne. Dans la dernière ascension de la côte des Égoutelles, Bettiol passe à l’offensive. L’Italien creuse l’écart sur un trio, composé du leader Benoît Cosnefroy (Décathlon AG2R La Mondiale), Marc Hirschi (UAE Team Emirates) et Alexandre Delettre (St Michel – Mavic – Auber93). Bettiol s’impose en solitaire à Villaines-la-Juhel devant Hirschi et Delettre. Il fait coup double et s’empare de la tête du classement général.

Le classement de la 2ᵉ étape des Boucles de la Mayenne

Alberto Bettiol Marc Hirschi Alexandre Delettre

