Oier Lazkano (Movistar Team) est devenu, ce dimanche, champion d’Espagne de la course en ligne. 2ème du contre-ma-montre mercredi derrière Jonathan Castroviejo, le coureur de la Movistar s’est isolé dans le final et résisté au retour des poursuivants. Il devance Juan Ayuso (UAE Team Emirates), +06″ et son coéquipier Alex Aranburu, +06″. Lazkano signe sa troisième victoire de la saison et succède à Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers).

Todos a bordo del tren del Lazkanismo. 🚅 Esto no le podía pasar a un tipo mejor. Ciclista 10; persona 20. Y no es un decir. 📸 @PhotoGomezSport @LazkanoOier | 🇪🇸 #CEMadrid23 pic.twitter.com/qVB2F7EfJg — Movistar Team (@Movistar_Team) June 25, 2023

