Riley Sheehan (NSN Development Team) a remporté, ce jeudi, la 59ème édition du Circuit de Wallonie. Dans le final, la Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team durcit a course avec les attaques successives de Frederik Frison et d’Aimé De Gendt. Ils ne sont plus qu’une dizaine à se disputer la victoire et c’est Riley Sheehan qui s’impose facilement au sprint dans les rues de Charleroi. Il devance Gerben Thijssen (Alpecin – Premier Tech) et Joren Bloem (Unibet Rose Rockets).. À 25 ans, Sheehan décroche sa deuxième victoire chez les professionnels après son succès sur Paris-Tours en 2023.

Riley Sheehan wins Circuit de Wallonie 2026. His first win in three years and second pro win overall!https://t.co/YkDa3dM3Pi pic.twitter.com/8o5pn7Qoup — Eemeli (@LosBrolin) May 14, 2026

Le classement du Circuit de Wallonie 2026

Riley Sheehan Gerben Thijssen Joren Bloem

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