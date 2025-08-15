Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) a remporté, ce vendredi, la 84ᵉ édition du Circuit Franco-Belge. Dans le final, un groupe de trois coureurs fait la différence, mais alors qu’ils sont sur le point de se faire reprendre par le peloton au pied de l’ascension finale du Mont-de-l’Enclus, Jonas Abrahamsen anticipe et lance son sprint de loin. Le Norvégien résiste au retour des sprinters et s’impose au bout de l’effort. Il devance l’homme en forme ces dernières semaines, Corbin Strong (Israel – Premier Tech), et Eduard Prades (Caja Rural – Seguros RGA).

😱 Quel final complètement fou sur le Circuit Franco-Belge ! Rescapé de l’échappée, Jonas Abrahamsen résiste et lève les bras au sommet du Mont-de-l’Enclus !#LesRP #CircuitFrancoBelge pic.twitter.com/fuHSWbKHiv — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 15, 2025

Le classement du Circuit Franco-Belge 2025

Jonas Abrahamsen Corbin Strong Eduard Prades

Results powered by FirstCycling.com