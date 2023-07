Marc Hirschi (UAE Team Emirates) a remporté, ce mardi, la Classique d’Ordizia en Espagne. Au terme d’une course marquée par la pluie, Marc Hirschi a parfaitement manœuvré et s’est imposé au sprint devant Ben Healy (EF Education-EasyPost). Il décroche sa première victoire avec son nouveau maillot de champion de Suisse. Alors qu’ils étaient tous les deux en tête et aillaient se disputer la victoire, Juan Ayuso (UAE Team Emirates) et Oier Lazkano (Movistar Team) sont tombés dans le dernier virage. Ayuso est parvenu à prendre la 3ᵉ place devant Lazkano, 4ᵉ.

Marc Hischi del @TeamEmiratesUAE se impone en un final accidentado con caida de Juan Ayuso y Oier Lazkano. @highcycling_ pic.twitter.com/KfyodmgPgC — (Laura MT)🚲 (@lauramtaberner) July 25, 2023

Le classement de l’Ordizia Classic

Marc Hirschi Ben Healy Juan Ayuso

Marc Hirschi :

« Je suis vraiment content de cette victoire. C’était une course difficile et rendue encore plus difficile par la pluie. Nous avons bien travaillé en équipe, malheureusement Juan est tombé à la fin, mais il pouvait encore tenir le podium. Nous avons montré que nous étions forts et je pense que nous pouvons être compétitifs pour San Sebastián. Beaucoup d’entraînements durs ont été consacrés à cela au cours des derniers mois avec des camps d’entraînement d’équipe en Andorre, donc c’est agréable de voir que cela porte ses fruits ».