Artem Schmidt (Netcompany Ineos) a remporté, ce mardi, la 2ème édition de la Classique Dunkerque / Grand prix des Hauts de France, course d’un jour qui a lieu en préambule des 4 Jours de Dunkerque. L’Américain a accéléré au premier passage sur la ligne à 15 kilomètres de l’arrivée. Après avoir repris et distancé Axel Mariault (CIC Pro Cycling Academy), dernier rescappé de l’échappée, Artem Schmidt a vite creusé l’écart sur le peloton.

Artem Shmidt remporte la Classique Dunkerque ! L’Américain s’impose magnifiquement et succède à l’Allemand Pascal Ackermann. On retrouvera demain la première étape des @4JDDunkerque #lequipeVELO avec @CICmondedusport pic.twitter.com/r4APIgzLpn — la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) May 19, 2026

À 22 ans, Artem Schmid s’impose en solitaire sous la pluie à Mont-Saint-Éloi et décroche sa deuxième victoire chez les professionnels, après avoir été sacré champion des États-Unis du CLM en 2025. Il devance Pierre Gautherat (Décathlon CMA CGM) et Jordi Meeus (Red Bull Bora-Hansgrohe).

Le classement de la Classique Dunkerque 2026

Artem Schmidt Pierre Gautherat Jordi Meeus

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